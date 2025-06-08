Влад Филат: Общество устало от лжи и страха

Бывший премьер-министр Влад Филат высказался о текущем положении дел в стране в ходе участия в передаче „Puterea a patra“, отметив, что спустя четыре года у власти, правящая партия больше не может ссылаться на «тяжёлое наследие» или оппозиционный статус.
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