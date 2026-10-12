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Татар-информ

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Рыбно-Слободский мухтасибат передал автомобиль для нужд СВО

Рыбно-Слободский мухтасибат передал автомобиль для нужд СВО

Фото: пресс-служба ДУМ РТ Рыбно-Слободский мухтасибат Духовного управления мусульман Татарстана передал автомобиль «Нива» для нужд специальной военной операции.

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