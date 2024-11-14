В Ленобласти беременным будут оплачивать поездки в роддом и обратно

Воспользоваться льготой смогут не все. В Ленобласти введут новую меру поддержки беременных женщин. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, будущим мамам будут компенсировать поездки в роддом и обратно.
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