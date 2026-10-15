Главные антиутопии, показывающие, куда могут привести человечество его главные пороки и иллюзии. фото: AIКажется, писатели-фантасты XX века знали о нашем времени гораздо больше, чем мы думаем.
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