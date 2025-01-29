СК сообщил о завершении следствия по делу генерала Муминджанова

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили о завершении расследования в отношении генерал-майора Валерия Муминджанова, занимавшего должность заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению.
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