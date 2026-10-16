Телеканал RT проведёт в мессенджере MAX акцию «Приз за подписку и видео с Рупором RT». Среди участников будут разыграны два свитера «Порвём за Россию» и три фирменные сумки RT для телефона с тематическими значками.
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