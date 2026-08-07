Космонавт Юрчихин высмеял фильм «Гравитация» с Клуни и Буллок

Герой России, военный лётчик и космонавт Фёдор Юрчихин стал почётным гостем V Международного фестиваля детского кино «Хрустальный ИсточникЪ», где провел уже ставшую традиционной творческую встречу с юными участниками кинофорума.
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