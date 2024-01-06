Путин встретил Рождество с семьями погибших Героев России

Глава государства назвал праздник душевным и мягкимПрезидент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции Ново-Огорево с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции.
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