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Путин встретил Рождество с семьями погибших Героев России

Путин встретил Рождество с семьями погибших Героев России

Глава государства назвал праздник душевным и мягкимПрезидент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции Ново-Огорево с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции.

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