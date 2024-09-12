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В Петербурге выявили кишечную палочку в обедах на избирательных участках

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации 24 случаев острых кишечных инфекций среди полицейских и сотрудников комиссии избирательных участков Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.

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