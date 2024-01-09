Бетховен, балет и барокко: новинки от фирмы «Мелодия»

Под занавес уходящего года наш главный звукозаписывающий лейбл выпустил несколько свежих релизов. Людвиг ван Бетховен «32 сонаты для фортепиано» Известный российский пианист, профессор Московской консерватории Михаил Лидский исполняет сонаты Людвига ван Бетховена на протяжении многих лет.