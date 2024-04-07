Заглавная композиция из мультсериала “Люди Икс” прозвучала в исполнении YouTu...

Заглавная композиция из мультсериала “Люди Икс” прозвучала в исполнении YouTube-музыканта Alina GingertailКультовый мультсериал из 90-х про “Людей Икс” в этом году находится в центре внимания, как и много лет назад, благодаря запуску сериала “Люди Икс ’97”.