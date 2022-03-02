Сбербанк уходит с европейского рынка

Сбербанк уходит с европейского рынка

В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, сообщает пресс-служба банка.

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