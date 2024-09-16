Китай решительно выступает против провокационных действий под предлогом "свободы судоходства" -- Минобороны КНР

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь в субботу выразил решительный протест против действий других стран, направленных на провоцирование Китая или нанесение ущерба его суверенитету под предлогом "свободы судоходства".