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Китай

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Китай решительно выступает против провокационных действий под предлогом "свободы судоходства" -- Минобороны КНР

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь в субботу выразил решительный протест против действий других стран, направленных на провоцирование Китая или нанесение ущерба его суверенитету под предлогом "свободы судоходства".

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