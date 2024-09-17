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Роверы компании "Яндекс" займутся доставкой продуктов в Казахстане

Роверы компании "Яндекс" займутся доставкой продуктов в Казахстане

В Алматы стартовала новая услуга доставки еды с использованием роботов-доставщиков от "Яндекса". Роверы российской компании способны самостоятельно перемещаться по городу, распознавать объекты и планировать маршрут, обеспечивая безопасность и эффективность доставки.

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