Роверы компании "Яндекс" займутся доставкой продуктов в Казахстане

В Алматы стартовала новая услуга доставки еды с использованием роботов-доставщиков от "Яндекса". Роверы российской компании способны самостоятельно перемещаться по городу, распознавать объекты и планировать маршрут, обеспечивая безопасность и эффективность доставки.