Роверы компании "Яндекс" займутся доставкой продуктов в Казахстане

В Алматы стартовала новая услуга доставки еды с использованием роботов-доставщиков от "Яндекса". Роверы российской компании способны самостоятельно перемещаться по городу, распознавать объекты и планировать маршрут, обеспечивая безопасность и эффективность доставки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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