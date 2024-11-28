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FT: Стефанишина заявила, что Украине не нужно снижать призывной возраст

FT: Стефанишина заявила, что Украине не нужно снижать призывной возраст

На Украине нет необходимости в снижении возраста для призыва на военную службу. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Financial Times.

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Комментарии
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Eduard
Такая в Украине &quot;Самостийность&quot;,что ей из Америки командуют,как рабами воевать или нет и со скольки лет!
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21 час.
Eduard
Укры,вы что Штат США,что вам указывают? Пошлите мигрантскую Америку подальше!
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21 час.
Eduard
Признайтесь сразу,что Америке нужна украинская земля,а воевать отправляют детей!
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21 час.

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