FT: Стефанишина заявила, что Украине не нужно снижать призывной возраст

На Украине нет необходимости в снижении возраста для призыва на военную службу. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Financial Times.
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