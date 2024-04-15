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ГК «Элемент» может провести IPO на СПБ бирже

ГК «Элемент» может провести IPO на СПБ бирже

Крупнейший производитель российской микроэлектроники — группа компаний «Элемент», образованная в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система», может провести свое IPO на СПБ бирже, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники, знакомые с планами размещения.

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