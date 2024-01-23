Хакеры взломали MailerLite и рассылают фишинговые письма от имени крупных криптофирм. Потери клиентов уже более $580 000.

Мошенники совершили кражу средств в размере более 580 000 долларов, обманывая пользователей в рамках продолжающейся хакерской и фишинговой атаки с использованием электронных адресов крупных компаний Web3, таких как Cointelegraph, WalletConnect и Token Terminal.
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