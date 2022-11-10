Путин поручил привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с реальными нуждами

Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил России материальными средствами в соответствии с реальными нуждами, которые возникли по ходу специальной военной операции (СВО) на Украине.
Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил России материальными средствами в соответствии с реальными нуждами, которые возникли по ходу специальной военной операции (СВО) на Украине.
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