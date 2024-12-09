Эксперт разъяснил, когда в России начнётся выплата проиндексированной пенсии Ирэн ОрлонскаяВ Госдуме озвучили радостные известия для российских пенсионеров, объявив о сроках начала выплат обновленных пенсий.
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