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ТАСС

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В РАН рассказали где поселят научные группы при синхротроне СКИФ

В РАН рассказали где поселят научные группы при синхротроне СКИФ

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Строительство мини-коттеджей, в которых смогут жить по 5-10 ученых, начнут вблизи центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" для проживания научных групп.

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