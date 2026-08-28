В РАН рассказали где поселят научные группы при синхротроне СКИФ

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Строительство мини-коттеджей, в которых смогут жить по 5-10 ученых, начнут вблизи центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" для проживания научных групп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым