Кадыров: Чеченские подразделения направлены в ДНР, они освободят ряд посёлков

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился информацией о том, что отряды специального назначения «Ахмат» оказались переведены на Донецкий участок линии боевого соприкосновения и ведут подготовительную работу перед очередными сражениями.
Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился информацией о том, что отряды специального назначения «Ахмат» оказались переведены на Донецкий участок линии боевого соприкосновения и ведут подготовительную работу перед очередными сражениями.
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