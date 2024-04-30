«Тысяча Солнц»: эпизод 4, «Сделка». Фантастическая короткометражка

Судя по антуражу, действие происходит на землеподобной планете, пригодной для жизни человека. Но, в то же время, находящейся в технологическом и социальном варварстве, иначе нельзя объяснить ни используемую в серии технику, ни многое другое.
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