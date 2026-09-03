У штаб-квартиры оборонного подрядчика в Мюнхене совершили поджог

У совершивших в Мюнхене поджог рядом со штаб-квартирой концерна Rohde & Schwarz, занятого в области безопасности и связи госучреждений и военных, могли быть политические мотивы, сообщил представитель полиции Баварии Людвиг Вальдингер радиостанции BR.