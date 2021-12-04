Фанаты «Зенита» уходили с баскетбола, скандируя «Нам не нужен Fan ID»

Болельщики «Зенита» вновь выступили против введения паспорта болельщика в России. Покинув трибуны на 60-й минуте вчерашнего матча с «Ростовом» (2:2), они отправились на игру 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (58:69).