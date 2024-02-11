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Трамп заявил, что не стал бы защищать партнёров по НАТО от России

Трамп заявил, что не стал бы защищать партнёров по НАТО от России

Заявление экс-президента США возмутило Белый дом.фото: kremlin.ru--> Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поощрял бы РФ атаковать страны НАТО, если бы члены Североатлантического альянса отказались от выполнения своих финансовых обязательств перед организацией.

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