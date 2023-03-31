Проведённый в США опрос показал, что деньги - главный приоритет для американских граждан

Опрос, проведённый американской газетой The Wall Street Journal (WSJ) при поддержке исследовательской организации NORC Чикагского университета, показал, что деньги - главный приоритет для граждан США, хотя ещё совсем недавно в качестве их основных ценностей выступали религия, семья, дети и любовь к родине.
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