Проведённый в США опрос показал, что деньги - главный приоритет для американских граждан

Опрос, проведённый американской газетой The Wall Street Journal (WSJ) при поддержке исследовательской организации NORC Чикагского университета, показал, что деньги - главный приоритет для граждан США, хотя ещё совсем недавно в качестве их основных ценностей выступали религия, семья, дети и любовь к родине.