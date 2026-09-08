The columnist of the German Die Welt, Ulf Poshardt, criticized all German politicians for losing the fight against the AfD, pointing out their mediocrity and stupidity.
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