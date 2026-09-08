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The Eurasia Daily news agency

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Die Welt: Arrogant incompetents ruled us — the victory of the AdG is natural

Die Welt: Arrogant incompetents ruled us — the victory of the AdG is natural

The columnist of the German Die Welt, Ulf Poshardt, criticized all German politicians for losing the fight against the AfD, pointing out their mediocrity and stupidity.

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