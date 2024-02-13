"Неприличный человек": Актёр Сергей Никоненко возмущён возвращением Киркорова на телеэкран

Известный актёр и кинорежиссёр недоволен внезапным прекращением бойкота Филиппа Киркорова на ТВ.Как ранее писал "Царьград Беларусь" непродолжительный негласный бойкот певца после появления на "голой" вечеринке Ивлеевой окончен.
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