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Царьград

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"Неприличный человек": Актёр Сергей Никоненко возмущён возвращением Киркорова на телеэкран

"Неприличный человек": Актёр Сергей Никоненко возмущён возвращением Киркорова на телеэкран

Известный актёр и кинорежиссёр недоволен внезапным прекращением бойкота Филиппа Киркорова на ТВ.Как ранее писал "Царьград Беларусь" непродолжительный негласный бойкот певца после появления на "голой" вечеринке Ивлеевой окончен.

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