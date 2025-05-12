ХАМАС согласился освободить заложника с гражданством США из-за военного давления

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить израильского солдата с американским гражданством США Идана Александра благодаря военному давлению израильской армии и поддержке американского лидера Дональда Трампа.
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