В Астрахани отремонтировали деформационные швы на Сапожниковском мосту

За год были проведены ремонтные работы еще на пяти мостовых сооружениях города. Подрядная организация совместно с муниципальным учреждением «Мосты и каналы» провела ремонтные работы на Сапожниковском мосту в створе улицы Коммунистическая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии