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Ивановские новости

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Сбер и Ивановское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» подписали соглашение о сотрудничестве

Сбер и Ивановское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» подписали соглашение о сотрудничестве

Сбер и Ивановское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали управляющий Ивановским отделением Среднерусского банка Сбербанка Евгений Павлюченко и председатель ивановской «ОПОРА РОССИИ» Василий Скворцов.

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