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Bild: в ФРГ расследуют утечку гостайны при создании «Северного потока — 2»

Bild: в ФРГ расследуют утечку гостайны при создании «Северного потока — 2»

Как сообщает Bild, чиновники из Штральзунда (Германия) в 2018 году непредумышленно рассекретили данные о районах действий и вооружении подводных лодок НАТО при публикации документов о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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