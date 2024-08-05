«Сколько Вольфа ни корми, он всё равно на Ферстаппена смотрит». Большое интервью Владимира Башмакова

ASMGЧто случилось с Red Bull Racing в 2024 году, почему не получилось доминировать дальше? Команда уперлась в потолок нынешнего технического регламента? Владимир Башмаков: Я думаю, что причин на самом деле несколько.
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