Решил травить русских: петербургский бизнесмен выпустил ядовитую жидкость для вейпов

Исподтишка нагадил соотечественникам бизнесмен со своим производством в Китае.Свое производство жидкостей для вейпов и солевого никотина 40-летний бизнесмен из Петербурга Андрей Зыков открыл в Китае и сам туда переехал.
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