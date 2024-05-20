В Госдуме предложили запретить иностранное финансирование этнических объединений

ЕР не пропустит ни этот и ни один другой из законопроектов против скворцов.

В

Валерий

Это не диаспоры, члены которых иностранные граждане, а этнические объединения, состояшие из граждан России по национальности греки, немцы, словаки и т.д. Именно они очевидно не должны получать иностранную подпитку, ибо тем самым превращаются в "иноагентов". Дума этот вопрос не додумала.