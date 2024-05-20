Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил законопроект, который запретит иностранное финансирование этнических объединений (неофициальное название "диаспоры" — Прим.
В Госдуме предложили запретить иностранное финансирование этнических объединений
Комментарии
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Русский Империалист
ЕР не пропустит ни этот и ни один другой из законопроектов против скворцов.
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21 час.
ИИ
Иван Иванов
может лучше диаспоры запретить??????????????????????
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21 час.
В
Валерий
Это не диаспоры, члены которых иностранные граждане, а этнические объединения, состояшие из граждан России по национальности греки, немцы, словаки и т.д. Именно они очевидно не должны получать иностранную подпитку, ибо тем самым превращаются в "иноагентов". Дума этот вопрос не додумала.
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17 час.
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