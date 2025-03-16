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Какие области может забрать Россия? На Сумской не остановимся - Литовкин назвал все

Какие области может забрать Россия? На Сумской не остановимся - Литовкин назвал все

Царьград Фото: коллаж Царьграда На Украине начали эвакуировать жителей восьми населённых пунктов Сумской области.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Сейчас Россия и США обсуждают вопрос по Черному морю.... Предположения не очень радужные...
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2 час.
Сергей Киселев
Вернуть надо все причерноморье, чтобы англосаксы и легушатники подавились слюной..
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1 час.
Юрий Золотарев
И ПЕРЕВЕШАТЬ ВСЮ кровавую бандеросню!!
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1 час.
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