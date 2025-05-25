Молодые повара из Молдовы продемонстрировали свой талант на гастрономическом чемпионате

Более 90 учащихся из 15 профессионально-технических учебных заведений со всей страны приняли участие в субботу, 24 мая, в 9-м Национальном гастрономическом чемпионате среди юниоров, который состоялся в кишиневской профессиональной школе № 2.
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