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Косачёв: итоговые соглашения по Украине будут жёстче, чем в апреле 2022 года

Косачёв: итоговые соглашения по Украине будут жёстче, чем в апреле 2022 года

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в интервью «Аргументам и фактам» выразил мнение, что конфликт на Украине завершится переговорами, а документы для завершения будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения.

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