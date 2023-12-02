Военные аэродромы врага под русскими ракетами: Киев лишается самого важного(

В Минобороны опубликовали сводку СВО за период с 25 ноября по 2 декабря.По данным из сводки Минобороны, в период с 25-го ноября по 2-е декабря русская армия нанесла 27 групповых высокоточных ударов оружием и дронами по стратегически важным объектам Украины.