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Главу МИД Украины поймали на лжи об эвакуации российских и украинских граждан из Кабула

Главу МИД Украины поймали на лжи об эвакуации российских и украинских граждан из Кабула

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинили Россию в связях с Талибаном* (движение запрещено в России как террористическое), а также поставил под сомнение факт эвакуации украинских граждан из Афганистана российскими самолетами.

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