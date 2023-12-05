Сенатор Ромни: республиканцы ушли с брифинга о помощи Украине

Член верхней палаты конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов реакции на свои предложения, передает РИА Новости.
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