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«Детей не рожали, вот и пожинайте плоды»: Депутат обвинил славян в нашествии мигрантов и заявил о невозможности жизни в России без гастрабайтеров

«Детей не рожали, вот и пожинайте плоды»: Депутат обвинил славян в нашествии мигрантов и заявил о невозможности жизни в России без гастрабайтеров

Сегодня вопрос о мигрантах, нагло заполонивших Россию, стоит как нельзя остро и господа всех мастей и костюмов спешат высказать по этому поводу своё абсолютно независимое мнение.

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