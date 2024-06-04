«Детей не рожали, вот и пожинайте плоды»: Депутат обвинил славян в нашествии мигрантов и заявил о невозможности жизни в России без гастрабайтеров
Сегодня вопрос о мигрантах, нагло заполонивших Россию, стоит как нельзя остро и господа всех мастей и костюмов спешат высказать по этому поводу своё абсолютно независимое мнение.
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«В нашей жизни есть кулисы,
а за ними - свой мирок,
там общественные крысы
жрут общественный пирог»
/Игорь Губерман/
"Ах, как бы нам за наши штуки держать ответа не пришлось! Еврей, как много в этом звуке для сердца русского слилось!" Игорь Губерман
СУКА ПРОДАЖНАЯ СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ ЧУРКИ ЧЕРНОЖОПЫЕ БАСМАЧИ ШАКАЛЫ что эта тварь глотку дерет в защиту черножопых мигрантов как последняя шлюха ВСЕХ ПРОДАЖНЫХ ЗАЩИТНИКОВ УБИВАТЬ С ЧЕРНОЖОПЫМИ ШАКАЛАМИ БАСМАЧАМИ ДО ПОСЛЕДНЕГО МИГРАНТА С ДЕПУТАТАМИ ОЛИГАРХАМИ МИНИСТРОМ ТРУДА С ПРОДАЖНЫМИ ЧИНОВНИКАМИ ПОЛИЦАЯМИ
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