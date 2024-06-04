«Детей не рожали, вот и пожинайте плоды»: Депутат обвинил славян в нашествии мигрантов и заявил о невозможности жизни в России без гастрабайтеров

Владимир Ильин «В нашей жизни есть кулисы, а за ними - свой мирок, там общественные крысы жрут общественный пирог» /Игорь Губерман/

Л Леонид "Ах, как бы нам за наши штуки держать ответа не пришлось! Еврей, как много в этом звуке для сердца русского слилось!" Игорь Губерман