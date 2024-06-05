Молот ведьм 2024

Оппозиции в России не осталось, пришла очередь с ведьмами разобраться. Колдунам приготовиться!. Вчера задержали участницу «Битвы экстрасенсов» Елену Суликову, телезрителям больше известную как «Алена Полынь» - основательница организации «Империя сильнейших ведьм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии