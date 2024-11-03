Госдума в ближайшее время будет рассматривать законопроект о штрафах за продажу детям зажигалок и баллончиков для заправки.
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Госдума в ближайшее время будет рассматривать законопроект о штрафах за продажу детям зажигалок и баллончиков для заправки.