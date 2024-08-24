В демоверсию ЕГЭ по истории 2025 года появился вопрос о командире батальона «Спарта» Владимире Жоге. Он погиб под Волновахой в марте 2022 года.
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В демоверсию ЕГЭ по истории 2025 года появился вопрос о командире батальона «Спарта» Владимире Жоге. Он погиб под Волновахой в марте 2022 года.