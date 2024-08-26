Рост деловой активности замедлился на фоне жесткой денежно-кредитной политики

Согласно Индексу RSBI*, который в июле снизился до 55,8 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса замедляется второй месяц подряд на фоне перестройки экономики, повлекшей ужесточение денежно-кредитной политики в РоссииСогласно Индексу RSBI*, который в июле снизился до 55,8 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса замедляется второй месяц подряд на фоне перестройки экономики, повлекшей ужесточение денежно-кредитной политики в России.