Рост деловой активности замедлился на фоне жесткой денежно-кредитной политики

Согласно Индексу RSBI*, который в июле снизился до 55,8 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса замедляется второй месяц подряд на фоне перестройки экономики, повлекшей ужесточение денежно-кредитной политики в РоссииСогласно Индексу RSBI*, который в июле снизился до 55,8 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса замедляется второй месяц подряд на фоне перестройки экономики, повлекшей ужесточение денежно-кредитной политики в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)