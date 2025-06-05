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В Волгограде нынешним летом планируют открыть лишь один пляж и даже не в центре

В Волгограде нынешним летом планируют открыть лишь один пляж и даже не в центре

Всего в Волгоградской области готово к открытию 11 пляжей, но только один - в областном центре.фото: Нина Черных специально для ГлагоLВ Волгограде установилась жаркая летняя погода, но пляжи так и не работают.

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