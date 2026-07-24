Предсказана судьба Нетаньяху на фоне слухов о его разрыве с Трампом

Публикации американских СМИ о разочаровании президента США Дональда Трампа в израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху и его желании избегать встреч не повлияют на политическое будущее главы израильского правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии