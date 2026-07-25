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Газета.ру

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Песков: заморозка украинского конфликта невозможна с учетом позиции Киева

Песков: заморозка украинского конфликта невозможна с учетом позиции Киева

"Заморозка" конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает РИА Новости.

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