FT: Райффайзен и Дерипаска обошли санкции против РФ, заключив сделку на 1,5 миллиарда евро

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заключил с российским бизнесменом Олегом Дерипаской сложное соглашение об обмене активами, которое позволяет обойти санкционные ограничения ЕС и передать россиянину его замороженный капитал на сумму в 1,5 миллиарда евро.
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